شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال ملوش إجابة.. «تعليم الدقهلية» تعيد توزيع درجات سؤال بـ«هندسة الإعدادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، الثلاثاء، إعادة توزيع جزء من سؤال بإمتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بسبب عدم وجود إجابة صحيحة في الاختياري.

وكانت غرفة عمليات المديرية تلقت شكاوى من طلاب الشهادة الإعدادية من وجود خطأ في السؤال الأول (ا) بامتحان مادة الهندسة، والذي طلب من الطلاب اختيار إجابة صحيحة من بين 4 إجابات رغم أن جميعها خطأ.

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وقرر على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تشكيل لجنه من الموجه العام والموجهين الأوائل للرياضيات، لفحص الشكوى.

وأعلن «عبدالرؤوف»، في بيان صحفي، أن نتيجة فحص الامتحان من الموجهين أكدت صحة الشكوى، وتقرر توزيع درجه السؤال على الجزئيتين (ب، ج) من السؤال الأول، وذلك لصالح الطلاب.

واشتكي عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب من صعوبة امتحان الهندسة، خاصة السؤال الأول بالإضافة إلى وجود رسومات لدوائر لا يستطيع حلها إلا الطلاب المتفوقون فقط.