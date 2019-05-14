شكرا لقرائتكم خبر عن خبأها السائق داخل تكييف الأتوبيس.. إحباط تهريب 17 سبيكة ذهب قادمة من السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال جمارك اللجنة الأولى بمنفذ أرقين، من ضبط محاولة تهريب كمية من سبائك المعدن النفيس (الذهب)، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

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وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات القادمة من الخرطوم، اشتبه الموظف، أحمد الطيب، في السائق «أ. ع. م- 31 سنة- سوداني الجنسية»، إذ ظهرت عليه علامات القلق فور وصوله.

وبالعرض على أحمد الصاوي، مدير الجمرك، قرر عرض الأتوبيس على جهاز الفحص بالأشعة لفحصه، فتبيّن على شاشة جهاز الفحص، وجود أجسام معتمة بجسم الأتوبيس، وعليه تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الأتوبيس، إذ تبين وجود 17 سبيكة (قطعة) من الذهب، مخبأة بجسم الأتوبيس داخل مجرى التكييف، وعلى التنك وأسفل الموكيت بأرضية الأتوبيس، وداخل الموتور بوزن إجمالى 20 كيلو جرام تقريبًا قابلة للعجز والزيادة.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر، مجدي عبدالحافظ، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 23 لسنة 2019.