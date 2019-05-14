شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يوجه باتخاذ إجراءات احترازية لإنجاح تجربة «تابلت أولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل العمل على إنجاح تجربه استخدام التابلت، وتوفير مولدات كهربائية إضافية بغرف السيرفرات الموجودة بالمدارس لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي أو الإنترنت، وعمل صيانة لجميع المحولات الكهربائية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام تعمل على مدار ال 24 ساعة، يتم ربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية والفرعية والإدارات التعليمية في نطاق المحافظة للمتابعة اللحظية لأعمال الامتحانات، ولتلقي أي شكاوى ترد اليهم وإزالة أي معوقات قد تواجههم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة مع مديري الإدارات التعليمية، في إطار الاستعداد لامتحانات الصف الأول الثانوي العام، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل 19 مايو الجاري، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، ومحمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وهالة عبدالله، مدير هيئة الأبنية التعليمية ومسؤولي الكهرباء، لبحث ومراجعة استعدادات وتجهيزات محافظة البحيرة لامتحانات الصف الأول الثانوي.

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وشدد المحافظ، خلال الاجتماع على تشديد الخدمات الأمنية على غرفة السيرفر، وإحكام غلقها مع تعيين نوباتجي عليها، وتوفير عدد 5 مولدات كهرباء احتياطية بكل إدارة تعليمية لمواجهة احتمالية حدوث انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى قيام شركة الاتصالات بتخصيص الرقم المختصر 16841 للشكاوى.

وأشار «أمنة» إلى أن منظومة التعليم الجديدة تعد إحدى المحاور الاساسية لمبادرة بناء الهوية والإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف تطوير التعليم ما قبل الجامعي وتنمية مهارات استخدام التكنولوجيا والتعليم عن بعد، وتدريب والاهتمام بالمعلم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة سوف يؤدون الامتحان إلكترونياً خلال الفترة الصباحية أما طلاب المنازل والخدمات، فسيتم عمل امتحان ورقي لهم طبقا لتعليمات الوزارة في الفترة المسائية داخل المدارس الحكومية طبقا للجدول المُعد للامتحان، وأنه سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات الكاملة تحسبًا لحدوث أي ظروف طارئة ربما تحدث مع بداية الامتحانات بطباعة امتحان ورقي للفترة الصباحية وامتحان آخر ورقي لطلاب الفترة المسائية.

وأوضح «سعد» أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحان الصف الأول الثانوي هذا العام يبلغ عددهم 28 ألفًا و719 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات في عدد 107 مدارس بنطاق المحافظة خلال الفترة من الأحد الموافق 19/5 القادم وحتى الخميس 30/5 الجاري.