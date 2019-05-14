شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تفاصيل لقاء السيسى ورئيس جنوب إفريقيا الأسبق ورئيس برلمان غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، تابو مبيكى، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ورئيس آلية الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى المعنية بالسودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن "مبيكي" أشاد بالدور المصرى فى دعم جهود صون السلم والأمن فى أفريقيا والذى تعاظم مع رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، مؤكدًا أهمية مصر وثقلها كفاعل رئيسى فى إرساء دعائم العمل الأفريقى المشترك، أخذًا فى الاعتبار أن الرئاسة المصرية تأتى خلال مرحلة دقيقة من عمر الاتحاد والتى تشهد تحديات ضخمة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة "مبيكى" إلى القاهرة، مؤكداً سيادته الأولوية التي توليها مصر، خاصةً خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، لمعالجة مختلف ملفات السلم والأمن بالقارة من خلال تطوير بنية السلم والأمن الأفريقية بشكل متكامل، عن طريق تعزيز الدبلوماسية الوقائية وآليات الإنذار المبكر والوساطة على مستوى الاتحاد الأفريقي لإيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، بالإضافة إلى دعم برامج إعادة الإعمار والتنمية وبناء المؤسسات الوطنية في مرحلة ما بعد النزاعات، حيث استعرض الرئيس الجهود الجارية التي تقوم بها مصر في هذا الإطار لدعم استعادة الأمن والاستقرار في عدد من الدول الأفريقية الشقيقة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأهمية الخاصة التى توليها مصر لدعم الاستقرار والسلام فى السودان فى ضوء العلاقات الأزلية التى تربط بين البلدين.

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وأشار الرئيس إلى الجهود المصرية في هذا الإطار، لا سيما القمة التشاورية التي استضافتها القاهرة للشركاء الإقليميين للسودان في إبريل الماضي بهدف تعزيز التنسيق الإقليمي وإيجاد أرضية تقوم على فهم واضح من الأطراف الإقليمية المعنية للتطورات على الساحة السودانية، إلى جانب بحث سبل تقديم المعاونة والمؤازرة للسودان لمساعدته على إنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح والوفاء بطموحات الشعب السودانى المشروعة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، "آرون مايك أوكواي" رئيس برلمان جمهورية غانا، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس برلمان جمهورية غانا أكد سعادته بزيارة القاهرة والتشرف بلقاء الرئيس، ونقل له تحيات الرئيس الغانى "نانا أكوفو أدو" ودعوته للرئيس لزيارة غانا فى أقرب فرصة.

وأكد رئيس البرلمان الغانى ما تحظى به مصر من تقدير واحترام لدى الشعب الغانى، وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وممتدة، ومشيرًا إلى محورية الدور المصرى باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والأمن والسلام فى القارة الأفريقية، وفى ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، ومعربًا فى هذا الإطار عن حرص غانا على دفع علاقاتها بمصر وتعزيز التعاون معها فى شتى المجالات.

من جانبه، طلب الرئيس السيسى نقل تحياته إلى الرئيس الغانى، مؤكدًا محورية العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، والمكانة الخاصة التى تتمتع بها غانا لدى الشعب المصرى، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع غانا، خاصة على الصعيد البرلمانى والشعبى، أخذًا فى الاعتبار الدور المحورى الذى تلعبه برلمانات الدول الأفريقية، فى تدعيم أسس الديمقراطية والتعددية السياسية وكذلك روابط الأخوة والتضامن الأفريقى التى تجمع بين شعوب القارة.

وأضاف "راضى"، أن اللقاء شهد استعراضًا لأوجه التعاون الثنائى بين البلدين، حيث أكد الرئيس تقدير مصر لما حققته غانا من نموذج للاستقرار السياسى والتحول الديمقراطى، ومشيرًا إلى الحرص على مساندة جهود غانا فى التنمية والتعاون فى مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلًا عن دور الشركات المصرية فى المساهمة فى تنمية غانا.