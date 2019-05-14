شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اتفاقيات دولية وافق عليها البرلمان اليوم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة علي 4 اتفاقيات دولية، منها 3 تتعلق بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.

وتستعرض ”الخليج 365” الاتفاقيات الدولية الموافق عليها كالأتي :

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- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع فى المنامة بتاريخ 11/11/2018.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان، بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، أو الخاصة، أو لمهمة والموقع في باكو.

-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع فى طشقند بتاريخ 5 / 9 / 2018.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2019، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية تحت ادارة بنك التنمية الأفريقى بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو والموقع بتاريخ 21/2/2019.