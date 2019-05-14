«الوطنية للصحافة» توصي بـ103 ملايين جنيه لـ«أ ش أ»

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كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
اجتمعت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020، فيما يخص قطاعات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات. وقال عضو الهيئة الوطنية للصحافة محمد توفيق، إن الهيئة أوصت باعتماد مبلغ 103 ملايين جنيه لوكالة أنباء الشرق الأوسط في موازنة العام المالي 2019 - 2020، بدلا من مبلغ 60 مليون جنيه المخصص من وزارة المالية.
وأوضح توفيق، في تصريح له، اليزك أنه تم تخصيص مبلغ 60 مليون جنيه لوكالة أنباء الشرق الأوسط للعام المالي 2018 - 2019 بواقع 5 ملايين جنيه شهريا، لافتا إلى أن توصية الهيئة بزيادة المبلغ المخصص للوكالة يأتي نظرا للزيادة الحتمية في تكلفة الأجور والمكاتب الخارجية، مشيرا إلى أن تقديرات الأجور والرواتب الداخلية
وأوضح توفيق، في تصريح له، اليزك أنه تم تخصيص مبلغ 60 مليون جنيه لوكالة أنباء الشرق الأوسط للعام المالي 2018 - 2019 بواقع 5 ملايين جنيه شهريا، لافتا إلى أن توصية الهيئة بزيادة المبلغ المخصص للوكالة يأتي نظرا للزيادة الحتمية في تكلفة الأجور والمكاتب الخارجية، مشيرا إلى أن تقديرات الأجور والرواتب الداخلية والخارجية للعام المالي الجديد 2019 - 2020 تبلغ 96 مليون جنيه، بخلاف المستلزمات التي تقدرها الوكالة خلال العام بقيمة 27 مليون و500 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ما تحتاجه الوكالة لمواجهة التزاماتها 124 مليون جنيه، في حين أن إيرادات الوكالة تبلغ 21 مليون جنيه.
وقال توفيق :"لذلك توصي الهيئة باعتماد مبلغ 103 ملايين جنيه للوكالة بدلا من 60 مليون جنيه، حتى يمكن للوكالة الاستمرار في نشاطها الخارجي والداخلي وفق خطة الدولة في هذا الشأن".
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