انت الان تتابع «الوطنية للصحافة» توصي بـ103 ملايين جنيه لـ«أ ش أ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

اجتمعت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020، فيما يخص قطاعات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات. وقال عضو الهيئة الوطنية للصحافة محمد توفيق، إن الهيئة أوصت باعتماد مبلغ 103 ملايين جنيه لوكالة أنباء الشرق الأوسط في موازنة العام المالي 2019 - 2020، بدلا من مبلغ 60 مليون جنيه المخصص من وزارة المالية.

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وأوضح توفيق، في تصريح له، اليزك أنه تم تخصيص مبلغ 60 مليون جنيه لوكالة أنباء الشرق الأوسط للعام المالي 2018 - 2019 بواقع 5 ملايين جنيه شهريا، لافتا إلى أن توصية الهيئة بزيادة المبلغ المخصص للوكالة يأتي نظرا للزيادة الحتمية في تكلفة الأجور والمكاتب الخارجية، مشيرا إلى أن تقديرات الأجور والرواتب الداخلية