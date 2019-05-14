البابا تواضروس: الشعب المصري متسامح بطبعه

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البابا تواضروس الثاني - صورة أرشيفية
أقامت كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة فيرينا بزيورخ في سويسرا، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. وفي كلمته أكد البابا على أن مصر لها خصوصية في التاريخ وفي الكتاب المقدس، وأن اسم مصر ذكر نحو 700 مرة، لافتا إلى أن شعب مصر متماسك ومتسامح بطبيعته، وأن نهر النيل علم الانسان المصري الاعتدال، كما علم المصريين العديد من السمات وأهمها الهدوء، ولذلك تجد أن الشعب المصري لا يميل أبدا إلى العنف.
وطالب قداسة البابا، المصريين المقيمين في سويسرا بألا ينسوا الوطن وطنهم الأصلي مصر، مشيرا إلى أن الإنسان المصري عندما يهاجر إلى خارج البلاد يترك قلبه في مصر، وأن بلادنا مصر لها خصوصية مقارنة ببقية بلدان العالم.وأوضح أن الكنيسة نظمت برنامجا بعنوان "عودة إلى الجذور" يستهدف الشباب الذين يعيشون خارج مصر
وطالب قداسة البابا، المصريين المقيمين في سويسرا بألا ينسوا الوطن وطنهم الأصلي مصر، مشيرا إلى أن الإنسان المصري عندما يهاجر إلى خارج البلاد يترك قلبه في مصر، وأن بلادنا مصر لها خصوصية مقارنة ببقية بلدان العالم.
وأوضح أن الكنيسة نظمت برنامجا بعنوان "عودة إلى الجذور" يستهدف الشباب الذين يعيشون خارج مصر مع أسرهم للتعريف بوطنهم مصر، وقابلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزاروا أيضا قناة السويس والأثار المصرية والأديرة، إلى جانب مكتبة الإسكندرية والعديد من المعالم الهامة والعديدة في بلادنا مصر.
وقال: "اليوم هو يوم فرح بمناسبة تدشين كنيسة جديدة، إلى جانب الاحتفال بذكرى عودة رفات شهداء الكنيسة في ليبيا، وتذكار القديس أثناسيوس حامي الإيمان".
وأقيمت، صباح اليوم، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة زيورخ، بيد قداسة البابا.
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