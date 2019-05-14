انت الان تتابع البابا تواضروس: الشعب المصري متسامح بطبعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البابا تواضروس الثاني - صورة أرشيفية

أقامت كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة فيرينا بزيورخ في سويسرا، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. وفي كلمته أكد البابا على أن مصر لها خصوصية في التاريخ وفي الكتاب المقدس، وأن اسم مصر ذكر نحو 700 مرة، لافتا إلى أن شعب مصر متماسك ومتسامح بطبيعته، وأن نهر النيل علم الانسان المصري الاعتدال، كما علم المصريين العديد من السمات وأهمها الهدوء، ولذلك تجد أن الشعب المصري لا يميل أبدا إلى العنف.

وطالب قداسة البابا، المصريين المقيمين في سويسرا بألا ينسوا الوطن وطنهم الأصلي مصر، مشيرا إلى أن الإنسان المصري عندما يهاجر إلى خارج البلاد يترك قلبه في مصر، وأن بلادنا مصر لها خصوصية مقارنة ببقية بلدان العالم.وأوضح أن الكنيسة نظمت برنامجا بعنوان "عودة إلى الجذور" يستهدف الشباب الذين يعيشون خارج مصر

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