شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المصريين الأحرار» يدعو لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه خلال ١٥ مايو الجاري، من المقرر فحص سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، للمرة الثالثة، منذ نشأة هذه الآلية عام 2008، وسيتم الفحص من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور المقررين «الترويكا» لاستعراض قطر، وهم: جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة.

وأضاف خليل في بيان له، أن الاجتماع سيحضره كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وسيرأس وفد قطر سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

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وقال رئيس حزب المصريين الأحرار: «نتوقع من ممثلى الدول والمنظمات غير الحكومية ألا تتجاهل تردى اوضاع حقوق الانسان في قطر ودور الأمارة في دعم الإرهاب وانتهاك مبدأ سيادة الدول».

وأوضح خليل، إن آلية الاستعراض الدوري الشامل تعتمد على: التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

وتوقّع خليل أن تحظى قضية انتهاك حقوق العمال العاملين في بناء الملاعب الرياضية بقطر والإعتداء على استقلال القضاء والتمييز الصارخ ضد المرأة والتمييز العنصرى ضد قبيلة الغفران على رأس اولويات ممثلى الدول والمنظمات.

وطالب خليل المجتمع الدولى بوقف فورى لتدخل امارة قطر في شؤون الدول المجاورة بما يهدد مبدأ السلم والأمن والدوليين.