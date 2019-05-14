شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل يوماَ عظيماً في تاريخنا العسكري والوطني وتجسيداً لقوة الإرادة وصلابة العزم وحكمة القرار ورمزاً لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة لتحقق أكبر انتصار عسكري للعرب في العصر الحديث.
ووجّه القائد العام التحية لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين أعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها، مؤكداً أن القوات المسلحة ورجالها يعاهدون الله والوطن والشعب العظيم أن يظلوا عيناً ساهرة على أمن مصر وإستقرارها والوفاء بالمهام والمسئوليات التي كلفهم الشعب بها، وأن القوات المسلحة تظل دائما درعاً قوياً لمصر يحمي أمنها القومي ويصون مقدساتها وسلامة أراضيها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اللواء على الغالي نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ خلال الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان 1440هـ.
وبدأت مراسم الاحتفال بكلمة فضيلة الإمام الشحات العزازي أحد علماء الأزهر الشريف؛ أكد فيها أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل ذكرى روحية ومصدر إلهام وفخر للمصريين ورمزاً لانتصار الحق على الباطل، حيث استطاع الجيش المصرى في هذا الشهر الكريم تحقيق معجزة والانتصار على عدو يفوقه عدة وعتاداً لإيمانهم الراسخ بنصر الله واختتم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وحضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.