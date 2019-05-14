شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ميدان «العارف بالله» والشادر الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، وضع خطة لتطوير ميدان العارف بالله بحي غرب مدينة سوهاج، بالتنسيق مع إدارة المرور، لتحقيق السيولة المرورية بالميدان كونه ميدان تاريخي يربط محاور مرورية رئيسية متعددة بالمحافظة.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد المحافظ لميدان العارف بالله، والشادر الجديد للباعة الجائلين بالميدان، تمهيدا للبدء في أعمال التطوير بالميدان، يرافقه فريدة سلام، رئيس حي غرب مدينة سوهاج.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير ستشمل إنشاء باكيات جديدة لنقل الباعة الجائلين، وإعادة تخطيط الميدان، وعمل محاور مرورية جديدة، ورفع كفاءته بالشكل اللائق، كأحد أهم الميادين التاريخية بالمحافظة، كما وجه بمراجعة تراخيص الإعلانات الموجودة على العمارات السكنية بالميدان، وإزالة المخالف منها فورا، وتركيب العلامات المرورية والإرشادية، والحرص على تيسير الحركة المرورية مع إفتتاح مشروع توسعة الكورنيش الغربى، حيث سيتم القضاء على الموقف العشوائي لسيارات السرفيس بالميدان، والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية بها.

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كما تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، يرافقه مدير الأمن، اللواء هشام الشافعى، أعمال إطفاء حريق نشب اليوم في منزل ومجموعة أحواش لتربية الماشية بقرية «روافع القصير» بدائرة مركز سوهاج .

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن رجال الحماية المدنية والإطفاء قاموا بالسيطرة على الحريق وإخماده قبل إمتداده داخل القرية، مؤكدا أنه لم ينجم عن الحريق أي إصابات أو خسائر بشرية .

وقال «التوني»، أن المحافظ كان في جولة تفقدية بميدان العارف بالله بحي غرب سوهاج، وفور علمه بنشوب الحريق توجه على الفور يرافقه مدير الأمن للإطمئنان على عملية إخماد الحريق، لافتاً إلى أنه تم فصل الكهرباء عن منطقة نشوب الحريق، كما تمت إزالة الأسوار المخالفة المبنية على الأراضي الزراعية بالمنطقة، لدخول سيارات الإطفاء.

وأشار «التوني»، إلى أن المحافظ كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتنسيق مع التضامن الإجتماعي لحصر التلفيات التي حدثت جراء الحريق، وأسماء المتضررين، والعمل على صرف إعانات عاجلة لهم.

جولة تفقدية للدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج فى ميدان العارف بالله والشادر الجديد

جولة تفقدية للدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج فى ميدان العارف بالله والشادر الجديد

جولة تفقدية للدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج فى ميدان العارف بالله والشادر الجديد