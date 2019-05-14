شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تبحث معدلات تنفيذ الأعمال لمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، اجتماعاً مع الشركات المنفذة لإنشاء وتطوير المنشآت الطبية لمنظومة التأمين الصحي الجديد، لمتابعة سير العمل ومعدلات تنفيذ الأعمال وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة لكل منشأة على حدة، وذلك بقاعة اجتماعات مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، والدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، واللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية.

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وخلال الاجتماع استعرضت الشركات المنفذة الرسومات الهندسية، والتصورات النهائية لكل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي هذا الصدد شددت وزيرة الصحة، على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجهيزات بجميع المنشآت وفقاً للمواعيد المحددة، مؤكدةً على الإنتهاء من كافة التجهيزات بنهاية شهر يونيه المقبل، ووفقاً لمعايير الجودة العالمية، لتصبح جاهزة لتطبيق المنظومة الجديدة مطلع شهر يوليو المقبل.

أشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لمستشفيي بورفؤاد وبورسعيد العام في ٣٠ مايو الحالي، وأكدت على تطوير وتجديد الواجهات لمستشفى بورسعيد العام بما يتناسب مع المظهر الحضاري العام.

وأضافت أنه سيتم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي مع نهاية شهر رمضان لجميع الوحدات والمستشفيات، مشيرةً إلى أنه جاري توريد كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية لجميع الوحدات والمستشفيات.