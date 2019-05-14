شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: اعتماد 332 مليون جنيه للانتهاء من محطة مياه الرحمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تخصيص مبلغ 332 مليون جنيه للانتهاء من إنشاء محطة مياه شرب الرحمانية الجديدة في نهاية شهر يونيو من عام 2020، وتعمل بطاقة 34 ألف م3/ يوم، وهى قابلة للتوسع حتي 68 ألف م3 / يوم بتكلفة 332 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 250 ألف مواطن بمركز الرحمانية وأطراف مراكز المحمودية ودمنهور وشبراخيت.

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وأشار «آمنة» إلى أن محطة مياه شرب الرحمانية الجديدة تعتبر من المشروعات ذات البعد الإستراتيجي، والتى تقوم على إنشائها الهيئة العربية للتصنيع، وتهدف إلى القضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه وتحسين الضغوط في خطوط المياه خاصة داخل القرى والعزب والنجوع بأطراف المحافظة.

وأوضح المحافظ أن العمل بدأ في المحطة في بداية شهر ابريل الماضى، وبلغت نسبة التنفيذ 15% حتى الآن، ويتكون المشروع من محطة مياه ومأخذ وخط مياه عكره بطول 6 كم / ط قطر 900ملليمتر و32كم / ط شبكات مياه أقطار مختلفة.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل معوقات تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 50 % من خط العكرة، وتجرى حاليًا أعمال صب بيارة المياه العكرة وأعمال الحفر وصب العادية بالخزان الأرضى.