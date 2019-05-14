شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تستعرض تجربة مصر في الحماية الاجتماعية بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعقد بالأمم المتحدة بمدينة نيويورك، والتي تعقد تنفيذاً لتوصيات قمة التنمية الاجتماعية واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشارك «والي» في مائدة رفيعة المستوى تضم وزير خارجية المجر ووزير التخطيط بإندونيسيا ويديرها أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفرد سنجاي ريدي تستعرض تجربة مصر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة وتوضح ما تحقق من آثار اجتماعية واقتصادية وتنويه للأسر المستفيدة من البرنامج.

كما ستقوم وزيرة التضامن بإلقاء بيان مجموعة الـ77 والصين خلال مشاركتها في الاجتماعات المقرر عقدها للدول المشاركة في المجموعة هذا الأسبوع بنيويورك.