شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء سؤال من «خارج المنهج» في امتحان الجبر لإعدادية كفر الشيخ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تدخل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الثلاثاء، لإلغاء النقطة «ب» في السؤال الثاني لامتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية، بالتنسيق مع الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.
وأوضح "طه" في بيان، الثلاثاء، أنه سيجري توزيع درجاتها على باقي الاسئلة، لكونها «خارج المنهج»، وذلك بعد المناقشة مع وكيل وزارة التربية والتعليم.
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