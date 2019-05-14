شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يسلم بومبيو مذكرة تتضمن أدلة على تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لروسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي مايك بومبيو، مذكرة غير رسمية تشمل أدلة على تدخل واشنطن في شئون روسيا الداخلية.
وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو، اليوم الثلاثاء، في سوتشي- "لقد سلمت بومبيو مذكرة غير رسمية تحتوي على أدلة ليست خيالية على تدخل الولايات المتحدة في سياسة روسيا الداخلية".
وأضاف "أن قانون دعم الحرية في أوكرانيا، الذي اعتمده الكونجرس الأمريكي، ويكلف بموجبه وزير الخارجية الأمريكي ويلزمه بتعزيز الديموقراطية في روسيا مباشرة، من خلال العمل مع المنظمات غير الحكومية الروسية، هو ضمن هذه التدخلال في الشئون الروسية".
وأشار لافروف إلى أن هذا القانون يخصص لهذه الأهداف 20 مليون دولار سنوياً، قائلا "إن هذا ليس خيالاً، بل هي وثيقة حقيقية تحمل صيغة القانون في الولايات المتحدة الأمريكية.
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