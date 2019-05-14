شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو : نأمل ألا تتدخل روسيا فى العمليات الانتخابية بالولايات المتحدة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ، أنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تدخل روسيا في العمليات الانتخابية الأمريكية ، مشيرا إلى أن بلاده تأمل ألا يحدث هذا مرة أخرى.

وقال بومبيو،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في مدينة سوتشي الروسية اليوم الثلاثاء: "لقد تحدثنا أيضا عن قضايا التدخل في شئوننا الداخلية، وأبلغت لافروف أنه بإمكان روسيا اتخاذ خطوات لإثبات أن هذا النوع من النشاط هو مسألة من الماضي".

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وأضاف : " آمل أن تستغل روسيا هذه الفرص ، ونحن في وشنطن نأمل ألا يحدث هذا مرة أخرى".