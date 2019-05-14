شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح محور روض الفرج غدا.. والرئاسة: سيحقق طفرة بالحركة المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى غدًا الأربعاء، محور روض الفرج، والذى يعد جزءًا من محور الزعفرانة مطروح، ومحور الضبعة، وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسحلة، بالتعاون مع شركات وطنية مصرية، لإنجاز أعرض كوبرى ملجم بالعالم، والذى أنشئ أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، والذى يساهم فى تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.

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وكان الرئيس السيسى، شدد على أهمية إخلاء المناطق المحيطة بمنازل ومخارج كبارى محور روض الفرج، حفاظًا على أرواح المواطنين مع التعويض العادل للمتضررين، مشددًا على أهمية الحفاظ على المظهر الحضارى والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من يتعدى على أراضى الدولة وطبقا للقانون.

وفى حواره مع المواطنين، فى جولة سابقة، قال الرئيس :" بلدكم حاجة كبيرة باذن الله ومحدش يقدر يطلع إنسان بشكل خارج عن القانون ولا الدولة تقدر تعمل كدة وكل واحد بياخد حقه..محدش يقدر يطلع إنسان من مكانه الا بالقانون والحق"، وأضاف الرئيس أن أى تخطيط عمرانى يتم لا يمكن أن يكون على حساب المواطنين أو ظلما لهم.