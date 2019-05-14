شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للاعلام": استكمال التحقيقات فى النزاع بين السبكى وصدى البلد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل التحقيق الذى يجريه المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، فى الشكوى المقدمة من مجموعة قنوات صدى البلد بشأن وجود نزاع حول إحدى المسلسلات والاستماع لأقوال المنتج أحمد السبكى فى شكواه .

واتفق الطرفان على إذاعة المسلسل الذى يدور حوله نزاع، اليوم و غدا لحين انتهاء الخلافات المالية بحضور الموزع اللبنانى، كما قرر المجلس استكمال التحقيقات غدا .

وكان المجلس الأعلى للاعلام قد وجه خطابا للمنتج أحمد السبكى لحضور التحقيق غدا فى الشكوى المقدمة من قنوات صدى البلد بشأن وجود نزاع حول احدى المسلسلات، مؤكدا أنه حال عدم وجود المنتج أو ممثله القانونى فإن المجلس سيضطر لإصدار قرار بوقف عرض المسلسل لحين انتهاء التحقيق .