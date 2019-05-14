شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو لـ"إيران": إذا تعرضت مصالحنا للخطر سنرد بشكل فوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، أن هدفنا المشترك مع روسيا هو نزع السلاح في شبه الجزيرة الكورية، وتطرقنا مع الوزير لافروف للأزمة في سوريا كما تطرق الحديث عن تصرفات إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى، أن الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على إيران، أنه ناقشنا مع لافروف الأوضاع في أوكرانيا وفنزويلا، ونأمل أن ينتهي دعم موسكو لمادورو، و تحدثت مع الوزراء الأوروبيين ووضعتهم بتفاصيل المخاطر الإيرانية الراهنة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكى، :" نقول لإيران إذا تعرضت مصالحنا للخطر فإننا سنرد بشكل فوري".

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