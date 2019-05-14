محلية النواب تناقش موازنات محافظة الأسكندرية والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروعي موازنة الإدارة المحلية للسنة المالية 2019- 2020 لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

واستعرض ممثل محافظة الإسكندرية تقريرًا كشف خلاله ربط موازنة المحافظة، بالمشروعات التي تجرى حاليًا بها والتي من بينها محور المحمودية، ومشروع الطريق الساحلي، وإنارة الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مليار و200 ألف جنيه لإعادة تأهيل الطرق بها.

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فيما استعرض سكرتير عام محافظة البحيرة الأبواب الخاصة بميزانية المحافظة، والتي شملت مبلغ 728 مليون جنيه اعتمادات، و100 مليون جنيه تمويل ذاتي، مطالبًا وزارة المالية بتوفير دعم مالي لميناء الصيد برشيد بمبلغ 100 مليون جنيه.

وأشاد نواب اللجنة بتضمين موقف المشروعات المقامة بالمحافظتين في الموازنات الخاصة بهما، مطالبين باقي المحافظات بالاحتذاء بطريقة عرض مشروعات الموازنة الخاصة بالإسكندرية والبحيرة.

وأبدى النائب أحمد مصطفى وكيل اللجنة، ملاحظة حول عدم تضمين نسبة الـ 20% من قيمة استرداد أراضي الدولة ضمن موازنات المحافظات، فيما أبدى رئيس اللجنة تحفظه على تناول وزارة المالية لموازنات المحافظات، وطالب بتصنيف الموارد الذاتية في الموازنات الخاصة بالمحافظات.​