شركة خدمات الطيران: حققنا 167 مليون جنيه أرباحًا.. ورفع رواتب العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أعلنت الجمعية​العامة للشركة المصرية لخدمات الطيران ‪EAS‬، تحقيق الشركة أرباحًا خلال ميزانية العام المالي 2018 بلغت نحو 167,3 مليون جنيه، أرباح صافية، بعد خصم الضرائب، وهي نتائج لم تتحقق خلال السنوات الماضية.

ووافقت الجمعية العامة، بالإجماع على تعيين اللواء محمد كامل رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال كامل، إن الأرباح المحققة كان لها أثر إيجابي على المساهمين والعاملين بالشركة حيث جرى صرف أرباح للعاملين بواقع 10 أشهر بهدف تحقيق أكبر استفادة لصغار العاملين، وتقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل.

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وأوضح كامل أن اجتماع الجمعية العامة للشركة وافق بالإجماع على رفع رواتب العاملين بنسب متفاوتة، ورفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى الدخل ورفع مستوي المعيشة.

وأضاف أن الشركة خلال الفترة المقبلة تسير مع التوجه السائد للدولة، وهو الاهتمام بالأسواق الإفريقية، وتدرس حاليا افتتاح عددًا من المحطات في بعض عواصم القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ خطة إحلال وتجديد تنتهي عام 2020 بتكلفة 15 مليون دولار لتغيير بعض المعدات التى تقادمت وإحلالها بمعدات جديدة.

وقال كامل أن الشركة أنشأت مركز تدريب دولي معتمد من «الأياتا» وأصبحت الشركة بذلك أول شركة خدمات أرضية فى منطقة الشرق الأوسط لديها هذا المركز وتقوم بعقد دورات فى مجال الخدمات الأرضية، للعاملين بالشركة وللشركات التى طلبت منا، ولبعض الوكلاء، وهذه الخدمات حققت أرباحا للشركة.