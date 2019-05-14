"النواب" يوافق على إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية بين مصر و3 دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، والخاص بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة والموقع في باكو بتاريخ 24/5/2010.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 542 لسنة 2018 والخاص بالاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018.

ووافق المجبس كذلك على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون العربية والدفاع والأمن القومي، والخاص بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11/11/2018.​