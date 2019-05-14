وفاة الفنان سامي رافع مصمم النصب التذكاري للجندي المجهول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

توفي اليوم الثلاثاء، الفنان التشكيلي الكبير الدكتور سامي رافع، أستاذ هندسة الديكور والعمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة، بعد صراع مع المرض.

وولد رافع في القاهرة عام 1931، ونال بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم ديكور عام 1948، فيما نال دبلوم كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1956، ثم دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بفيينا قسم ديكور المسرح المعادلة لدرجة الدكتوراه.

من أهم أعمال الفنان التشكيلي الراحل إنشاء النصب التذكارى للجندي المجهول بمدينة نصر، بتكليف من وزارة الإسكان بطول 32 مترًا، عام 1975.

Advertisements

وصمم رافع عملتين فضيتين، الأولى من فئة الجنية بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1984، والثانية خمسة جنيهات بمناسبة مرور خط مترو الأنفاق أسفل النيل 1999.

كذلك صمم "رافع" الرسوم الحائطية للخط الثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة، ويشمل على 19 محطة تبلغ مساحة الرسوم فيها 3250 مترًا مربعًا، ونفذ أيضًا أعمال النحت البارز لشعار الدولة من الرخام 180 سم في مبنى وزارة الخارجية 1992.

وأعاد الراحل تطوير وتجميل منطقة المسلة التاريخية بجوار مطار القاهرة الدولي (رمسيس الثاني) منذ 2000 حتى 2004، ويُرجع إليه تصميم 17 طابع بريد تذكاري، وتصميم 15 إعلانًا حائطيًا لمجالات ثقافية مختلفة، وتصميم ما يزيد على 40 غلاف كتاب ورسوم لكتابين للأطفال، وتصميم مجموعة شعارات تزيد على 40 شعارًا لعدة هيئات مختلفة، وتنفيذ النصب التذكارى لمدينة السادات المقام على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وفيه نحت كلمة السادات بحروف بارزة عام 1980.​