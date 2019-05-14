الأزهر يدين استهداف محطتيّ ضخ للبترول بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، استهداف محطتي ضخ للبترول في كل من محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الأزهر -في بيان اليوم- أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى للنيل من أمن واستقرار المملكة؛ أعمال إجرامية بغيضة ترفضها الأديان السماوية وكل الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي بتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

ودعا الأزهر، المولى -عز وجل- أن يحفظ بلادنا وأوطاننا من كل مكروه وسوء.