الرئيس السيسي يودع ملك البحرين في ختام زيارته لمصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

غادر القاهرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، العاهل البحريني ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ختام زيارته لمصر التي استغرقت لمدة ثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في وداع العاهل البحريني.

وقال راضي في تصريحات صحفية، إن المباحثات تناولت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة، وكذلك سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استعراض أخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين.​