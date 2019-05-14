السيطرة علي حريق محدود بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
شب حريق محدود اليوم الثلاثاء، بكابل كهرباء في مكتب إحدي شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، بجوار صالة الوصول في مبني الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم ، ونجحت قوات الإطفاء بالمطار بقيادة اللواء عاطف صالح في السيطرة عليه وإخماده خلال دقائق، ولم تحدث أي حالات إصابات بين العاملين.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن العاملين بالمكاتب الإدارية بجوار صالة الوصول فوجئوا بانبعاث دخان من إحدى كابلات الكهرباء المغذية للتكييفات، وتم الاتصال بعمليات المطار والمطافيء التي تواجدت خلال دقائق، ونجحت في السيطرة علي الحريق المحدود وإخماده قبل امتداده لباقي الكابلات، مُرجحة أن سبب الحريق هو انصهار الكابل.
انتقلت سلطات الأمن بقيادة اللواء أحمد الانوار مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، إلى مكان الحريق المحدود، وفحصت المكان والكابلات لتحديد سبب الاشتعال.
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