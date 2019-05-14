المحكمة التأديبية: فصل مسئول بنظافة وتجميل القاهرة لطلبه مبالغ مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مستشار بالمكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالفصل من الخدمة؛ لانقطاعه عن العمل بدون مبرر، واستعمل طرق احتيالية للحصول على مبلغ مالي من إحدى السيدات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين حاتم سلامة، ومحمد سماحة، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار فوزي عبدالهادي، نائب رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن.

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وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهم انقطع عن العمل في الفترة من 24 أبريل 2016 إلى 10مايو 2016، دون إذن مسبق وبغير موافقة السلطة المختصة على منحة الإجازة المطلوبة، فبذلك يكون قد ارتكب مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيًا.

وتابعت المحكمة، أن المتهم استعمل طرق احتيالية للحصول على مبلغ 20 ألف جنيه من إحدى السيدات مقابل الاشتراك بجمعية الأراضي الزراعية بمركز مطوبس كفر الشيخ، وصدر ضده حكم نهائي بالحبس سنتين وكفالة ألفين جنيهاً لإيقاف التنفيذ، في القضية رقم 36326 لسنة 2010 جنح المحلة الكبرى.

واطمئنت المحكمة لإنزال عقوبة الفصل بالمتهم لثبوت جميع التهم الموجهة إليه في حقة ثبوتًا يقينيًا، مما يوجب مجازاته بأقصى العقوبات نظرًا لخطورة ما اقترفه المتهم من جرم ينطوي على إخلال جسيم بشرف الوظيفة العامة، لا سيما وأنه كان عضوًا بإحدى الهيئات القضائية.