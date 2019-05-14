مصدر: مصرع مسجون محكوم عليه بالإعدام خلال محاولة الهروب من السجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن مسجون صادر بشأنه حكم بالإعدام، لقى مصرعه خلال محاولته الهروب من السجن.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المسجون صادر بشأنه حكم بالإعدام على ذمة قضية قتل سيدة لسرقة سيارتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.