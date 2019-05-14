أخبار مصر | وزير الخارجية يستقبل "البابا ثيودوروس" لبحث أنشطة الكنيسة بأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يستقبل "البابا ثيودوروس" لبحث أنشطة الكنيسة بأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، حيث تناول اللقاء جهود وأنشطة الكنيسة بالدول الأفريقية الشقيقة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري استهل اللقاء بالترحيب بالبابا ثيودوروس الثاني، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به الكنيسة، بما في ذلك بالدول الإفريقية، وما تعكسه أنشطة الكنيسة الخيرية من حرص على دعم الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات.

من جانبه، أكد البابا ثيودوروس الثاني حرص الكنيسة على تقديم الدعم للدول الأفريقية الشقيقة، مستعرضا الأنشطة المختلفة للكنيسة في القارة وزياراته المتعددة للدول الأفريقية المختلفة، حيث يعتزم في هذا الإطار القيام بزيارة لتنزانيا، كما أشاد بدور وزارة الخارجية والسفارات المصرية في أفريقيا.