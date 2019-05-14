مصر | عاجل.. مصرع محكوم عليه بالإعدام أثناء محاولته الهروب من السجن

أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم الثلاثاء بأن محكوم عليه بالإعدام لقي مصرعه أثناء محالته الهروب من السجن عقب إطلاق النيران.

وأوضح المصدر، أن الفحص المبدئي كشف أن المتهم محكوم عليه في "قضية سيدة لسرقة سيارتها" حاول الهروب من قوة تأمينه السجن، فحدث مشادات ومحاولة الفرار والاستيلاء على السلاح قوة التأمين مما أسفر عن مصرعه، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.