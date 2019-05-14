مصر | إحباط محاولة 3 أشخاص للتنقيب عن الآثار أسفل منزل في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة 3 أشخاص للتنقيب عن الآثار أسفل منزل في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، محاولة 3 أشخاص التنقيب عن الآثار عن الآثار أسفل أحد المنازل بحلوان.

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وورد بلاغ لقسم شرطة حلوان يفيد قيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن آثار بأحد العقارات بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تمكنت القوات من ضبط كلٍ من "فؤاد. أ"، حداد ومقيم بمحل البلاغ، "علي. س"، عامل، و"محمد. س"، مقيم بدائرة القسمحال قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار محل سكن المتهم الأول وعثر على حفره قطرها 1,5 متر × 1,5 متر بعمق 15 متر كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.