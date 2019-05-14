مصر | "خرج من السجن ليعود إليه".. سقوط مسجل خطر سرق ترانسات إشارات السكة الحديد بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خرج من السجن ليعود إليه".. سقوط مسجل خطر سرق ترانسات إشارات السكة الحديد بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فى قبضة ضباط النقل والمواصلات، مسجل خطر - " مفرج عنه حديثا" - بالجيزة لقيامه بسرقة ترانسات خاصة بإشارات السكة الحديد.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة بلاغا من ("مهندس كهربائى إشارات" بهيئة السكm الحديد) ؛ بإكتشافه سرقة مهمات خاصة بهيئة السكة الحديد ( على فترات ) عبارة عن (10 ترانسات خاصة بالإشارات ) على الخطين الطالع والنازل ( القاهرةالإسكندرية ) بمنطقة المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده أن مرتكب الواقعة (عاطل - مسجل شقى خطر " مخدرات " )، سبق إتهامه فى10 قضايا متنوعة ومفرج عنه حديثًا فى قضية "سرقة مهمات مصلحية ").

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (ترانس بالإضافة لكمية من الأسلاك النحاسية).

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأضاف بقيامه بتصريف باقى المسروقات لأحد الأشخاص (تاجر خردة - سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية " إخفاء مسروقات ")مقابل مبلغ مالى، وبإرشاده تم ضبطه.

وبتفتيش مخزنه الكائن بمحل سكنه عُثر بداخله على كمية من الأسلاك النحاسية الخاصة بترانسات السكة الحديد وزنت نحو 2 كيلو جرام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.