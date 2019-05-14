مصر | وزير الداخلية يكافئ شرطيا لأمانته وتسليمه مبلغا ماليا عثر عليه بالحسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يكافئ شرطيا لأمانته وتسليمه مبلغا ماليا عثر عليه بالحسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتعود البداية أثناء قيام أحد أمناء الشرطة من قوة الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة بأداء عمله ضمن قوة تأمين منطقة المشهد الحسينى بشارع الأزهر عثر على مبلغ خمسون ألف جنيه فقام على الفور بإبلاغ قيادته بعثوره على المبلغ المذكور وتسليمه. وتعود البداية أثناء قيام أحد أمناء الشرطة من قوة الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة بأداء عمله ضمن قوة تأمين منطقة المشهد الحسينى بشارع الأزهر عثر على مبلغ خمسون ألف جنيه فقام على الفور بإبلاغ قيادته بعثوره على المبلغ المذكور وتسليمه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء التحريات اللازمة للتوصل لمالك المبلغ، ووجه وزير الداخلية بمكافأة أمين الشرطة المذكور تقديرًا لأمانته وكفاءته فى العمل.

أمر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، بتكريم أحد أمناء الشرطة تقديرا لأمانته وكفاءته في العمل عقب العثور على مبلغ مالي.