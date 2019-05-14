مصر | سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، ومروجي المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 عناصر إجرامية سبق اتهام اثنين منهم في قضيتي "مخدرات" لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم بذات الدائرة،و بحوزتهم (كمية من مخدر الفودو وزنت 500 جرام، 50 جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض – مبلغ مالى –3 هواتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، واخطرت النيابه العامه اتباشر التحقيقات