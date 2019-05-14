مصر | كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة نقل بمحور الأوتوستراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة نقل بمحور الأوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية إثر حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة، محملة بأطنان من الأحجار بمحور الأوتوستراد، مما أدى الى تباطؤ حركة السيارات بالطريق، بمنطقة بين الجبلين في الاتجاه القادم من 15 مايو اتجاه مناطق حلوان بعد سقوط الحمولة أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور.

وتلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور الأوتوستراد بوقوع حادث مروري، أدى إلى ظهور بعض الكثافات المرورية بالطريق، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق، مدير المرور بالواقعة، وأمر بانتقال الخدمات المرورية إلى المنطقة.