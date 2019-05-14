مصر | خلال أسبوع.. ضبط 56 قضية ابتزاز ونصب على الإنترنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال أسبوع.. ضبط 56 قضية ابتزاز ونصب على الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت قطاعات وزارة الداخلية، حملاتها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات باشراف اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية - خلال إسبوع عن ضبط 56 قضية (إبتزاز مادى-نصب على المواطنين -ترويج لبيع الآثار والأدوية المستورده مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - إنتحال صفه) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وباشرت النيابة العامة التحقيقات.