مصر | ضبط موظفين بمستشفى ملوي العام لاختلاسهما 52 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط موظفين بمستشفى ملوي العام لاختلاسهما 52 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبرهيم الديب مساعد وزير الداخلية، القبض على اثنين من موظفي مستشفى ملوي العام لاختلاسهما مبالغ مالية من جهة عملهما.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد، قيام كلٍ من (مدير مالي وإداري بمستشفى ملوى العام بالمنيا- مسئول دفتر بذات المستشفى)؛ بإختلاس مبالغ مالية بلغ إجماليها 52 الفا و670 جنيها من جهة عملهما من خلال قيام الأول بصرف مبالغ مالية لـ (25 ) موظف بدون وجه حق خلال الفترة من 2942017 حتى 2732019 وتحرير كشوف حضور أكثر من المدونة بالدفاتر.

الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية أكثر من المستحقة دون وجه حق وقيام الثاني بإثبات ساعات عمل إضافية على خلاف الحقيقة مما أضر بأموال جهة عملهما.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الجهات المختصة لفحص أعمال الوحدة التى يعمل بها المتهمان بالمستشفى، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لذلك وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن المنيا تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.