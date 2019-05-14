مصر | "مذبحة السحور".. مزارع يمطر أسرة شقيقه بالنيران بسبب خلافات الميراث بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مذبحة السحور".. مزارع يمطر أسرة شقيقه بالنيران بسبب خلافات الميراث بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمطر مزارع، أسرة شقيقه بالنيران مستخدما بندقية آلية مما أسفر عن مصرع 4 من أسرة شقيقة وإصابة زوجته بسبب الخلافات على الميرات في أسيوط.

وتلقى مركز شرطة أبنوب بلاغا بقيام (مزارع، مقيم بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة من بندقية آلية مما أدى إلى مقتل ( شقيقه 45 سنة، مزارع، زوجته، ابنيهما سنى 13، 9 سنوات، جميعهم مقيمين بدائرة المركز) إثر إصابتهم بأعيرة نارية متفرقة، وإصابة زوجة المتهم، 37 سنة بجرح سطحي بقدمها اليسري، وما قررته الأخيرة بارتكاب زوجها الواقعة لخلافات الميراث وحدوث إصابتها بطريق الخطأ نتيجة إطلاقه للأعيرة النارية.

وبتكثيف التحريات أكدت معلومات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بإختباء المتهم بقرية بنى محمد بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أُعدت عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية و2 خزينة و35 طلقة من ذات العيار) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وأن السلاح المضبوط بحوزته هو المستخدم في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.