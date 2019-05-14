مصر | إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق في المعادي.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في المعادي بوقوع حادث مروري، مما أدى إلى توقف حركة المرور وأنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.

تجديد حبس 6 متهمين من طلائع حسم الإرهابية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار شبيب الضمراني تجديد حبس 6 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لـ"طلائع حسم" الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون.