انت الان تتابع السيسي: حققنا نجاحات اقتصادية بفضل تحمل الشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جدول أعمال الرئيس اليوم كان يشهد زخما إفريقيا إذ التقى تابو مبيكي رئيس آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان، وآرون مايك أوكواي رئيس البرلمان الغاني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، آرون مايك أوكواي رئيس برلمان جمهورية غانا، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النوابب. وأكد السيسي حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع غانا، خاصة على الصعيد البرلماني والشعبي، أخذا في الاعتبار الدور المحوري الذي تلعبه برلمانات الدول الإفريقية، في تدعيم أسس الديمقراطية والتعددية السياسية وكذلك روابط الأخوة والتضامن الإفريقي التي تجمع بين شعوب القارة. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس الغاني.

وأضاف راضي، في بيان له، أن الرئيس أكد محورية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والمكانة الخاصة التي تتمتع بها غانا لدي الشعب المصري، فيما أكد رئيس برلمان جمهورية، سعادته بزيارة القاهرة والتشرف بلقاء الرئيس، ونقل له تحيات الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، ودعوته للرئيس لزيارة غانا في أقرب فرصة.وأكد

وأضاف راضي، في بيان له، أن الرئيس أكد محورية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والمكانة الخاصة التي تتمتع بها غانا لدي الشعب المصري، فيما أكد رئيس برلمان جمهورية، سعادته بزيارة القاهرة والتشرف بلقاء الرئيس، ونقل له تحيات الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، ودعوته للرئيس لزيارة غانا في أقرب فرصة. وأكد رئيس البرلمان الغاني ما تحظي به مصر من تقدير واحترام لدي الشعب الغاني، وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وممتدة، مشيرا إلى محورية الدور المصري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والأمن والسلام في القارة الإفريقية، وفى ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، معربا في هذا الإطار عن حرص غانا على دفع علاقاتها بمصر وتعزيز التعاون معها في شتي المجالات. Advertisements وأضاف بسام راضي أن اللقاء شهد استعراضا لأوجه التعاون الثنائي بين البلدين، إذ أكد الرئيس تقدير مصر لما حققته غانا من نموذج للاستقرار السياسي والتحول الديمقراطي، مشيرا إلى الحرص على مساندة جهود غانا في التنمية والتعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلا عن دور الشركات المصرية في المساهمة في تنمية غانا. كما أكد الجانبان أهمية تحقيق التكامل بين دول القارة الإفريقية من خلال دعم التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية، ومن ثم السعي لزيادة التعاون بين مصر وغانا في مجالي التجارة والاستثمار، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، إذ استعرض الرئيس ما حققته مصر خلال الفترة الماضية من نجاحات ملحوظة في الأداء الاقتصادي نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، الذي تم بفضل تفهم وتحمل الشعب المصري، وهى الجهود الإصلاحية التي تمت بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار. كما تم تأكيد أن الأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها القارة حاليا، تتطلب الآن وأكثر من أي وقت مضي الارتقاء بالدور الشعبي للبرلمانات في التقريب بين الشعوب وتحقيق التفاهم والتواصل بينها، إذ أشار السيسي إلى أن تشكيل لجنة للشئون الإفريقية بالبرلمان المصري، تعكس إرادة وطنية مصرية على مستوي مختلف سلطات الدولة نحو تعزيز وتنمية العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة. يذكر أنه، يوم الأخد الماضي، ودع عماد حنا سفير مصر في غانا، رئيس البرلمان الغاني، والوفد المرافق له بمطار أكرا قبيل توجهه إلى القاهرة، في زيارة رسمية إلى مصر تلبية لدعوة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. وأعرب أوكواي عن تطلعه لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البرلمان الغاني ومجلس النواب المصري، مشيدا بعراقة الحياة النيابية في مصر، مشيرا إلى تطلع غانا للاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال الزراعة والغزل والنسيج والصناعات الدوائية وتصنيع وتعليب المنتجات الزراعية. وأشاد أوكواي، بالتجربة المصرية الرائدة إفريقيًا في مجال دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى وجود مساحة كبيرة للتعاون الثنائي بين الجانبين.

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