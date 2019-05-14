الموافقة على شروط ومصروفات مدارس النيل

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وأشار المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على توصيات الدراسة الاقتصادية الخاصة بوحدة شهادة النيل الدولية، إذ سيتم تسويق البرامج التدريبية المتاحة لدى وحدة شهادة النيل الدولية، والتي ستعدها مستقبلا، على أن تمنح الوحدة المتدرب شهادة معتمدة منها لحضور التدريب على أن يحدد المقابل المالي، وفقا لطبيعة المادة التدريبية وعدد المتدربين واعتمادها من مجلس أمناء وحدة شهادة النيل الدولية.

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وأضاف سعد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه تمت الموافقة أيضا على تحصيل رسوم إدارية للتقدم لشغل الوظائف المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم مدارس النيل المصرية لرحلات تعليمية أو ترفيهية بعد موافقة وحدة شهادة النيل الدولية، على أن يتم تحصيل نسبة 10% من القيمة تضاف إلى ميزانية الوحدة، فضلا عن اعتبار مدارس النيل