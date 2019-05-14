شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يُدين استهداف محطتيّ ضخ للبترول بالسعودية: «أعمال إجرامية بغيضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر الشريف، استهداف محطتيّ ضخ للبترول في محافظتي «الدوادمي» و«عفيف» بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في بيان قال: «الأزهر إذ يدين هذا الحادث؛ فإنه يدعو المولى -عز وجل- أن يحفظ بلادنا وأوطاننا من كل مكروه وسوء».

وأكد الأزهر الشريف أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى للنيل من أمن واستقرار المملكة، «أعمال إجرامية بغيضة» ترفضها الأديان السماوية وكل الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي بتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.