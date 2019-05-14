شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية لخدمات الطيران» تحقق أرباحا 167 مليون جنيه.. صرف أرباح 10 أشهر للعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجمعية العامة للشركة المصرية لخدمات الطيران «EAS»، إحدى شركات وزارة الطيران المدني وعدد من المساهمين، التي عقدت مؤخراً، أن الشركة حققت نتائج إيجابية خلال ميزانية العام المالي 2018، بلغت نحو 167،3 مليون جنيه، أرباح صافية، بعد خصم الضرائب، وهي نتائج لم تتحقق خلال السنوات الماضية، كما وافقت الجمعية العامة للشركة بالإجماع على تعيين اللواء محمد كامل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال اللواء محمد كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذه الأرباح المحققة كان لها أثر إيجابي على المساهمين والعاملين بالشركة، حيث تم صرف أرباح للعاملين بواقع «عشرة أشهر» بهدف تحقيق أكبر استفادة لصغار العاملين، وتقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل.

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وأوضح «كامل»، أن اجتماع الجمعية العامة للشركة، وافق بالإجماع على رفع رواتب العاملين بنسب متفاوتة، ورفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى الدخل ورفع مستوى المعيشة، وأنه عقب الاجتماع أقيم الحفل السنوي للعاملين بالشركة وخلاله تم تكريم عدد من الموظفين والعاملين بالشركة ومنحهم شهادات تقدير وخاصة المحالين منهم للمعاش، كما تم تكريم الأمهات المثاليات والموظفين المتميزين.

وأضاف أن الشركة خلال الفترة المقبلة تسير مع التوجه السائد للدولة، وهو الاهتمام بالأسواق الإفريقية وأن الشركة تدرس حاليا افتتاح عددا من المحطات في بعض عواصم القارة الافريقية، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ خطة إحلال وتجديد تنتهي عام 2020 بتكلفة 15 مليون دولار لتغيير بعض المعدات التي تقادمت وإحلالها بمعدات جديدة.

وأضاف أن الشركة أنشأت مركز تدريب دولي معتمد من «الأياتا» وأصبحت الشركة بذلك أول شركة خدمات أرضية في منطقة الشرق الأوسط لديها هذا المركز وتقوم بعقد دورات في مجال الخدمات الأرضية، للعاملين بالشركة وللشركات التي طلبت منا، ولبعض الوكلاء، وهذه الخدمات حققت أرباحا للشركة.