شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنظم ورش عمل لتدريب المعلمين على أحدث طرق التدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمّت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان «استراتيجية وخطة عمل شؤون المعلمين»، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمعلمين، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عمر نائب، وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بشئون المعلمين والمعلمات، وتدريبهم على أحدث طرق التدريس والتواصل المهنى الفعال لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، بحضور مجموعة من المعلمين والموجهين ومديري المدارس في مختلف التخصصات والمراحل التعليمية، على مستوى الجمهورية، وشركاء النجاح والمنظمات العالمية ومنها اليونيسف والاتحاد الأوروبي وديسكفري والمعلمون أولا.

وقالت هند جلال، مستشار الوزير للمشروعات القومية ومساعد نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على ورشة استراتيجية خطة عمل شؤون المعلمين، إن الورشة تستهدف وضع رؤية واضحة لشئون المعلمين طبقاً لثلاث محاور أساسية وهى تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والارتفاع بالمستوى المعيشي والارتقاء بصورة المعلم داخل المجتمع، وبالمستوى المهنى للمعلم وتحسين وتطوير الأداء ليواكب التطور التكنولوجى السريع خاصة مع نظام التعليم الجديد بالمراحل العمرية الأولى والصف الأول الثانوى.