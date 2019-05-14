شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يستقبل النائب الأول لرئيس وزراء صربيا ووزير الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، النائب الأول لرئيس وزراء دولة صربيا ووزير الخارجية، إيفيستا داتشيتش، بحضور السفير الصربى، يوغسلاف فوكادنوفيتش، بمطار أسوان الدولى.

وأكد محافظ أسوان على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا، إذ شهدت تطورًا وزخمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على زيادة وتنامى مجالات التعاون، معربًا عن تطلعه لإقامة إتفاقية تعاون وتوأمة بين مدينة أسوان ومدينة «أوزيتسا» الصربية، والتى تضم ثانى أقدم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية من نوعها على مستوى قارة أوروبا، بالإضافة إلى المكانة التي يتمتع بها إقليم «زلاتيبور» المجاور لها بإعتباره مركزًا للمنتجعات العلاجية.