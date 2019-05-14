شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأخلص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة الأبطال، قادة وضباطًا وجنودًا، وأبناء الشعب المصري كافة، بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار العاشر من رمضان.

وأكد الأزهر الشريف، أن جنود جيشنا البواسل ضربوا في هذه المعركة أروع الأمثلة في البطولة والتضحية؛ لتحرير الأرض واستعادة الكرامة لمصر والمصريين، وهو ما يؤكد دومًا على أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه، يذود عن ترابه وقت الحرب، ويسهم في نهضته ورخائه وقت السلم.

ودعا الأزهر الشريف جموع الشعب المصري إلى استلهام روح انتصار العاشر من رمضان والعمل بإخلاص وتفانٍ من أجل رفعة مصرنا العزيزة وازدهارها، سائلًا الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.