شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: تركيا تجرب سلاحها فى ليبيا وهناك أتراك على الأرض فى مصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى، إن المعارك مستمرة لتطهير منطقة طرابلس من الميليشيات الإرهابية، مضيفا أن الجيش الليبى يرصد الآن تحرك سفن تركية تنقل معدات عسكرية وأسلحة ثقيلة خاصة إلى مصراتة.

وأضاف خلال لقاء خاص على قناة أكسترا نيوز، أن الجيش الليبى لديه الصبر الكافى لمواجهة التحديات التى تواجهنا بقوة عسكرية على أعلى مستوى من الكفاءة، مضيفا أن الحرس الثورى الإيرانى يسلح ميليشيات فى معسكرات بلبنان لحروب الوكالة.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبى، تركيا اليوم تجرب سلاحها فى ليبيا وهناك أتراك على الأرض خاصة فى مصراتة، مؤكدا أن ليبيا أصبحت ملاذا أمنا للجماعات الإرهابية ويتم نقل عناصرها من خلال قطر وتركيا.