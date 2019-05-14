شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: تركيا تجرب سلاحها فى ليبيا وهناك أتراك على الأرض فى مصراتة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى، إن المعارك مستمرة لتطهير منطقة طرابلس من الميليشيات الإرهابية، مضيفا أن الجيش الليبى يرصد الآن تحرك سفن تركية تنقل معدات عسكرية وأسلحة ثقيلة خاصة إلى مصراتة.
وأضاف خلال لقاء خاص على قناة أكسترا نيوز، أن الجيش الليبى لديه الصبر الكافى لمواجهة التحديات التى تواجهنا بقوة عسكرية على أعلى مستوى من الكفاءة، مضيفا أن الحرس الثورى الإيرانى يسلح ميليشيات فى معسكرات بلبنان لحروب الوكالة.
وتابع المتحدث باسم الجيش الليبى، تركيا اليوم تجرب سلاحها فى ليبيا وهناك أتراك على الأرض خاصة فى مصراتة، مؤكدا أن ليبيا أصبحت ملاذا أمنا للجماعات الإرهابية ويتم نقل عناصرها من خلال قطر وتركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر المسمارى: تركيا تجرب سلاحها فى ليبيا وهناك أتراك على الأرض فى مصراتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.