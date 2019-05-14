شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والقديسة فيرينا بـ زيورخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة زيورخ السويسرية.

شارك فى صلوات التدشين الأنبا جابرييل أسقف النمسا والمنطقة الألمانية بسويسرا، والأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، والأنبا أرسانى أسقف هولندا، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا وجنيف بسويسرا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، والأنبا جيوفانى أسقف المجر ورومانيا والتشيك وسلوفانيا وبولندا، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس دير الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بميلانو.

فى طقس الكنيسة الأرثوذكسية، يتم تدشين الكنيسة بصلوات وطقوس خاصة، بالإضافة إلى قراءات من الكتاب المقدس والمزامير والرسائل والإنجيل وكذلك الطلبات والقطع الخاصة بالتدشين، يتم رش بناء الهيكل بالماء المقدس وتمسح بالميرون المقدس أيضًا.

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