شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح من خبراء الأرصاد للمواطنين للتعامل مع الموجات الحارة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل الموجة الحارة التى تضرب البلاد ذروتها على كافة أنحاء الجمهورية بداية من غدا الأربعاء وتستمر حتى الخمس المقبل، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وتزامنا مع الموجة الحارة التى تضرب البلاد ، نقدم عدد من النصائح والتحذيرات أجمع عليها خبراء هيئة الأرصاد للمواطنين لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى وضربات الشمس نستعرضها كما يلى:-

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة .

2- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة على مدار اليوم .

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3- يفضل تجنب الخروج وقت الظهيرة حيث ذروة ارتفاع حرارة الجو.

4- ينصح بالإكثار من شرب السوائل عقب الإفطار وحتى قبل السحور.

5- ضرورة ارتداء غطاء الرأس المناسب للحماية من أشعة الشمس.

6- تجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية ذات رطوبة عالية.

7- تناول الأغذية المناسبة والتى لا تحتوى على أملاح.

8- التوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحرارى.