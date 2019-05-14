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تجديد حبس منى الغضبان 45 يوما بتهمة نشر فيديو إباحى مع مخرج شهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قاضى المعارضات بمحكمة مستأنف مدينة نصر برئاسة كمال مسعود، تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالظهور فى فيديو إباحى للمخرج السينمائى الشهير.

 

 

ووصلت سيدة الأعمال منى الغضبان، إلى محكمة مدينة نصر، لنظر تجديد حبسها أمام قاضي المعارضات، حيث تم إيداعها على الفور حجز المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة.

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كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط سيدة أعمال مطلوبة للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائى الشهير، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول.

 

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